Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki sağanak
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İstanbul'daki sağanak

1 saat önce

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, etkisini yitirmeye başladı.

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İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, etkisini yitirmeye başladı.
Gök gürültülü şiddetli yağış, Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de etkili oldu.
Yağışın şiddetli olduğu bazı ilçelerde trafik yoğunluğu devam ediyor. Üsküdar'da Bosna Bulvarı üzerinde yol çöktü.
Şiddetli yağış nedeniyle Kurbağalıdere'de bazı teknelerin halatları koptu.
Eminönü alt geçitteki çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı'da ve Eminönü'nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilmiyor.
Hava muhalefeti nedeniyle durdurulan T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı seferleri normale döndü ve kesintisiz yapılmaya başladı.
İşletmeye kapatılan TF2 Eyüp- Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye açıldı.
Şehir Hatları, saat 14.00 itibarıyla seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
İstanbul, Avcılar, Maltepe, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:11 Kaynak: AA
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