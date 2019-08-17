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İstanbul'daki sağanak

5 dakika önce

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

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İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sagˆanak yagˆıs¸ sonrasında Fatih'te metrekareye 114, Bes¸iktas¸, Sarıyer, U¨sku¨dar, Kartal, Kadıko¨y, U¨mraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yagˆıs¸ın düştüğü kaydedildi.
Etkili olan sagˆanak ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında S¸ehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, Kabatas¸-Bagˆcılar tramvay seferlerinin ise gec¸ici olarak durdurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, itfaiye, I·SKI·, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine saat 16.00 itibariyle 2 bin 414 ihbar yapıldığı, alınan taleplerin su¨ratle degˆerlendirilmesi ve sonuc¸landırılması ic¸in bu¨tu¨n ekiplerin seferber edildiği vurgulandı.
Unkapanı Ko¨pru¨su¨ civarında biriken yagˆmur sularının tahliyesi neticesinde, kimligˆi belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılıgˆınca otopsi c¸alıs¸malarının bas¸latıldığı kaydedildi.
Açıklamada Meteoroloji Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden alınan bilgilere go¨re, kuvvetli yagˆıs¸ların gece boyunca su¨recegˆi, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.
İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:21 Kaynak: AA
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