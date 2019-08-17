İstanbul'daki sağanak

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sagˆanak yagˆıs¸ sonrasında Fatih'te metrekareye 114, Bes¸iktas¸, Sarıyer, U¨sku¨dar, Kartal, Kadıko¨y, U¨mraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yagˆıs¸ın düştüğü kaydedildi.

Etkili olan sagˆanak ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında S¸ehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, Kabatas¸-Bagˆcılar tramvay seferlerinin ise gec¸ici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, itfaiye, I·SKI·, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine saat 16.00 itibariyle 2 bin 414 ihbar yapıldığı, alınan taleplerin su¨ratle degˆerlendirilmesi ve sonuc¸landırılması ic¸in bu¨tu¨n ekiplerin seferber edildiği vurgulandı.

Unkapanı Ko¨pru¨su¨ civarında biriken yagˆmur sularının tahliyesi neticesinde, kimligˆi belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılıgˆınca otopsi c¸alıs¸malarının bas¸latıldığı kaydedildi.

Açıklamada Meteoroloji Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden alınan bilgilere go¨re, kuvvetli yagˆıs¸ların gece boyunca su¨recegˆi, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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