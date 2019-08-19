İstanbul'daki sağanak
1 saat önce
İstanbul'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:38 Kaynak: AA
'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos'ta kentteki sağanağın ardından Unkapanı alt geçidinde İSKİ ekiplerince bulunan ceset üzerindeki kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı. Polis
, Adli Tıp
Kurumuna kaldırılan cesedin Ordu
doğumlu 59 yaşındaki Sezai Güdek'e ait olduğunu belirledi.
Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi, ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.
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