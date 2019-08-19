Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki sağanak
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki sağanak

1 saat önce

İstanbul'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.

İstanbul'daki sağanak, System.String[]
İstanbul'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos'ta kentteki sağanağın ardından Unkapanı alt geçidinde İSKİ ekiplerince bulunan ceset üzerindeki kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı.
Polis, Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Ordu doğumlu 59 yaşındaki Sezai Güdek'e ait olduğunu belirledi.
Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi, ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep telefonu beklediği kargodan "şişe" ve "çay" çıktı
İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]