İstanbul'daki sağanak
14 dakika önce
İstanbul'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in (59) cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:02 Kaynak: AA
'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in (59) cenazesi, Ordu
'da toprağa verildi.
Yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu
'ndan alınan Güdek'in cenazesi, Ordu'nun Kumru
ilçesine bağlı Kayabaşı
Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Güdek'in cenazesi, aynı mahalledeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Yakınlarının yanından ayrılarak bir süredir sokakta yaşadığı öğrenilen Güdek'in cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve vatandaşlar katıldı.
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