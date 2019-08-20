Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki sağanak
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İstanbul'daki sağanak

14 dakika önce

İstanbul'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in (59) cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

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İstanbul'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in (59) cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.
Yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Güdek'in cenazesi, Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Güdek'in cenazesi, aynı mahalledeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Yakınlarının yanından ayrılarak bir süredir sokakta yaşadığı öğrenilen Güdek'in cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:02 Kaynak: AA
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