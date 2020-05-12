İstanbul'daki sahra hastanelerinin sandviç panel ürünleri Teknopanel'den

Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'daki fabrikalarında sandviç panel ve EPS üretimi yapan Teknopanel firması, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul'da inşaatları devam eden Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı Sahra Hastanelerinin yapımında kullanılan sandviç panel ürünlerinde çözüm ortağı oldu.



İstanbul'da nisan ayında inşaat çalışmalarına başlanan sahra hastanelerinin yapım çalışmaları 8 bin işçiyle aralıksız olarak devam ediyor. 45 gün gibi kısa bir sürede biner adet yatak kapasitesine sahip Sancaktepe Sahra Hastanesinin 70 bin metrekare, Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesinin ise 52 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermesi planlanıyor.



"Projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz"



Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, proje kapsamında yer alan tek katlı hastane ve lojman binalarına taş yünü yalıtımlı çatı ve cephe sandviç panel ürünlerini göndererek, bu büyük projede yer aldıklarını bildirdi. Genel Müdür Kahveci, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapımı süren hastanelerin oldukça önemli olduğunu belirterek, Teknopanel olarak bu projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kahveci, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizde de ciddi sorunları beraberinde getirdi. Devletin ve ulusal yardım kurumlarının, yoğun bakım servis kapasitesinin yüksek, tıbbi cihaz ve donanımının tam olduğu sahra hastanelerini organize etmesi, deprem, salgın hastalık gibi acil durumlarda özellikle İstanbul gibi geniş nüfusa sahip illerdeki acil müdahalelerin yapılmasında, can kayıplarının azalmasında etkin olacağı inancındayım. Ülkemiz için çok değerli olan bu projeyi Teknopanel olarak destekliyoruz" dedi.



Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı Sahra Hastaneleri projelerinde, hastane ve lojman binalarında kullanılmak üzere, Sakarya fabrikasında üretilen yaklaşık 90 bin metrekare taş yünü çatı ve cephe sandviç panellerini gönderdiklerini kaydeden Kahveci, "İnşaatın zamanında tamamlanmasına katkı sağlamak için tüm satın alma, üretim ve nakliye süreçlerini hızlandırdık. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında birçok özel projenin tedarikçisi olsak da ülkemizin bugünü ve geleceği için çok büyük anlamı ve değeri olan Sahra Hastanesi Projesinin çözüm ortakları arasında yer almaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu. - MERSİN