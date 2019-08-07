İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (1)
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 401 kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.
Görüntü dökümü:
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- Polis kamerası
-Yapılan operasyonlar
-Polislerin aramaları
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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