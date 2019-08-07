Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (1)
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (1)

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (1), System.String[]


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 401 kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı
Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti (Özel) İstanbul'un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]