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İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (Geniş haber)

1 saat önce

*Lüks villaları sahte içki imalathanesine çevirmişler*Operasyonlarda ele geçirilen sahte içkiler sergilendiHaber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, İstanbul'da 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik...

İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (Geniş haber), System.String[]

*Lüks villaları sahte içki imalathanesine çevirmişler

*Operasyonlarda ele geçirilen sahte içkiler sergilendi

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,
İstanbul'da 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 401 kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Villalara düzenlenen operasyon kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları lüks villaları sahte içki imalathanesine çeviren ve kendilerini kolonya satıcısı olarak tanıttan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bin 401 adet satışa hazır sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeili bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıttıktan sonra sonra matbaalarda bastıkları sahte bandrolleri şişelerin üzerine yapıştırarak orijinal görünümü verdikleri saptandı. Ayrıca hava yolu şirketlerinin alkol satışı bulunmamasına rağmen sahte içki şişelerine yapıştırılmak üzere şirket isimlerinin yazılı olduğu etiketler ele geçirildi.

OPERASYON KAMERADA
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar kameralara yansıdı. Görüntülerde villaya baskın düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alınıyor. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçiriliyor. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Yapılan operasyonlar
-Polislerin aramaları
-Ele geçirilen malzemeler
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar
(AKTÜEL)
-Sahte içkilerden görüntüler
-Muhabir anonsu
-Boş içki şişelerinden görüntüler
-Metil alkolün doldurulmasını sağlayan düzenek
-Genel ve detaylar


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
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