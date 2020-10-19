İstanbul'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Maltepe ve Sancaktepe'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Ku¨çu¨kyalı Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 şişe kaçak alkol ele geçirdi. Adreste bulunan ve gözaltına alınan Tu¨rkmenistan uyruklu Ayna K. (35) ve Merdan R'nin (30) sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir adreste u¨retilen sahte alkolün Sancaktepe ilçesi Sarıgazi ve Yenidoğan mahallerinde piyasaya su¨ru¨ldu¨ğu¨ bilgisi u¨zerine, söz konusu adreste arama yaptı.

Aramada, 5 şişe halinde 4,5 litre etil alkol, etil alkolden u¨retildiği değerlendirilen 7 şişe halinde 5 litre viski ve rakı, 2 aroma verici, 14 boş etil alkol şişesi ve 25 boş alkol şişesi bulundu. Adresteki Şihmus A. (47) ve Berk A. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.