İstanbul'daki sahte para operasyonu - Son Dakika

İstanbul'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir'de sahte para basımı yapan suç örgütüne yönelik dün düzenlenen ve 3 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda sahte olduğu belirlenen 2 milyon dolar, 4 bin çek yaprağı, 500 çek zarfı, sahte dolar basımında kullanılan 1300 kalıp kağıt, 25 pasaport kalıbı, 150 çipli kimlik kartı kalıbı, 65 evlilik cüzdanı, 1 MİT personel tanıtma kartı, 80 eski tip kimlik kalıbı ile sahte para ile evrak basımında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.

El konulan malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.