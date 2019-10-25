Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki sahte para operasyonu kamerada; 6 gözaltı
Son Dakika Güncel İstanbul'daki sahte para operasyonu kamerada; 6 gözaltı

İstanbul'daki sahte para operasyonu kamerada; 6 gözaltı

1 saat önce

İSTANBUL'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Operayon anları polis kamerasına yansıdı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 13 bin 300 adet 100'lük banknot şeklinde 1 milyon 330 bin dolar, 523 adet sahte çek, 147 adet sahte pasaport, 70 farklı ülke ve sınır kapılarına ait mühür, 62 adet sahte kimlik ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki sahte para operasyonu kamerada; 6 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 Kaynak: DHA
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