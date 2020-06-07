İSTANBUL'DAKİ SAHTE TÜTÜN VE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA 30 GÖZALTI - Son Dakika

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı. Hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez