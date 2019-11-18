Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki sahte yetkili servis dolandırıcılığı
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İstanbul'daki sahte yetkili servis dolandırıcılığı

6 saat önce

İstanbul'da "sahte servis" sistemi kurarak tamir için vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıkları iddia edilen 29 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki sahte yetkili servis dolandırıcılığı, System.String[]

İstanbul'da "sahte servis" sistemi kurarak tamir için vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıkları iddia edilen 29 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler bölgesinde birçok vatandaşın teknik servise gönderdiği beyaz eşyalarını geri alamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aynı bölgedeki farklı firmaların teknik servislerinde çalışan ve ortak hareket eden kişilerin, arıza bildirimleri sonrası vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıklarını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 30 kişiyi gözaltına aldı.

İş yeri, depo ve evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, televizyon ele geçirildi. Ayrıca 6 teknik servis aracına da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 29 kişi adliyeye sevk edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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