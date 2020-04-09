İSTANBUL'DAKİ SALGIN HASTANELERİ İNŞAATI GECE DE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

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İSTANBUL'DAKİ SALGIN HASTANELERİ İNŞAATI GECE DE DEVAM EDİYOR
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe
'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:55 Kaynak: DHA
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