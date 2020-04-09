İstanbul'daki salgın hastanelerindeki çalışmalar gece de devam etti - Son Dakika

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İstanbul'daki salgın hastanelerindeki çalışmalar gece de devam etti
17 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe
'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:02 Kaynak: DHA
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