Sanayi tesislerinde denetim yapıldı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmada, yoğun emisyon ve atık oluşturan firmalar denetlenerek çevre mevzuatına uygunluğu kontrol edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Marmara Denizini korumak için denetimlerini sürdürüyor.

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