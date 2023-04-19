Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak kaydedilen görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda onlarca başıboş sokak köpeği görüntülendi. Adeta köpek barınağına dönen ve şehitlerin de bulunduğu mezarlıkta, köpeklerin bazı mezarları tahrip ettiği görüldü.
Kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin yarattığı korku nedeniyle sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemediği söylüyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ve yetkililere seslenen vatandaşlar, duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belitti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki şehit mezarlığı, resmen başıboş köpeklere terk edildi - Son Dakika