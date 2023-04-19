İstanbul'daki şehit mezarlığı, resmen başıboş köpeklere terk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki şehit mezarlığı, resmen başıboş köpeklere terk edildi

19.04.2023 11:36

İstanbul'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda kaydedilen görüntüler korku yarattı. Adeta köpek barınağı haline geldiği görülen mezarlıkta onlarca başıboş sokak köpeğinin bulunduğu ve bazı kabirlerin tahribata uğradığı fark edildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere seslenerek, sevdiklerinin mezarlarına köpekler yüzünden gidemediklerini ifade etti.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak kaydedilen görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı.

MEZARLIKLAR TAHRİP EDİLMİŞ

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda onlarca başıboş sokak köpeği görüntülendi. Adeta köpek barınağına dönen ve şehitlerin de bulunduğu mezarlıkta, köpeklerin bazı mezarları tahrip ettiği görüldü.

Şehit Mezarlığı adeta köpek sürülerine terk edildi

KORKUDAN ZİYARETE GELEMİYORLAR

Kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin yarattığı korku nedeniyle sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemediği söylüyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ve yetkililere seslenen vatandaşlar, duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belitti.

Şehit Mezarlığı adeta köpek sürülerine terk edildi
YORUMLAR (4)
  • Kudret Balaban: Istanbulda yasayan lara demedilerki Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
  • Nehir Uyanik: yaz tatilinde o mezarlıkları ziyaret ederken hayvan pislikleri kokusu yüzünden gezememiştik. ...istanbul hersey cok guzel oluyor....yazık Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
  • Kudret Balaban: Hersey belirli bir kisilere güzel olacak ama Istanbul halki demedilerki Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İçerideki vatandaşlara aldırış etmediler, ruhsatsız işletmeyi böyle yıktılar İçerideki vatandaşlara aldırış etmediler, ruhsatsız işletmeyi böyle yıktılar İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 650 BİN KONUTU TESLİM EDİNCEYE KADAR BÖLGEDEN AYRILMAYACAĞIZ İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 650 BİN KONUTU TESLİM EDİNCEYE KADAR BÖLGEDEN AYRILMAYACAĞIZ

Karacaahmet, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki şehit mezarlığı, resmen başıboş köpeklere terk edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
12:36 Murat Ongun "Kim bu?" diyerek tepki göstermişti! Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki şehit mezarlığı, resmen başıboş köpeklere terk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement