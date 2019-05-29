İstanbul'daki sıcaklara şemsiyeli önlem
1 saat önce
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası İstanbul'da da etkisini sürdürüyor.
Afrika
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:42 Kaynak: İHA
üzerinden gelen sıcak hava dalgası İstanbul
'da da etkisini sürdürüyor.
Mega kentte özellikle öğle saatlerinde termometreler 30 dereceye kadar yükseldi. İstanbul'daki sıcak havalardan turistler de etkilendi. İstanbul'un en yoğun yerlerinden biri olan Taksim
Meydanı'nda gezen uzak doğulu turistler taşıdığı şemsiyelerle güneşten korunmanın yollarını aradı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da ellerindeki gazete ve kağıtlar ile güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. - İSTANBUL
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