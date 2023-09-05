İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı

İstanbul'un Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle, İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı.

VATANDAŞLAR ÜST KATLARA ÇIKTI

AVM'de bulunan vatandaşların çoğu üst katlara çıkarken, alt katlarda kalan vatandaşlar ise, dize kadar sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

AVM'deki dükkanlar da sel sularından nasibini alırken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.