İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı

İstanbul'un Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle, İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı.
AVM'de bulunan vatandaşların çoğu üst katlara çıkarken, alt katlarda kalan vatandaşlar ise, dize kadar sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
AVM'deki dükkanlar da sel sularından nasibini alırken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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