İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı - Son Dakika

İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı

Son Güncelleme: 05.09.2023 23:25

İstanbul'un kuzey kesimlerini etkisi altına alan şiddetli sağanak nedeniyle İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle, İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı.

VATANDAŞLAR ÜST KATLARA ÇIKTI

AVM'de bulunan vatandaşların çoğu üst katlara çıkarken, alt katlarda kalan vatandaşlar ise, dize kadar sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

AVM'deki dükkanlar da sel sularından nasibini alırken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

İkitelli, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı - Son Dakika
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