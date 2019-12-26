İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokağı'nda, Aytaç B, henüz bilinmeyen nedenle Emre Taşkın ve Yusuf İ. ile kavga etti.

Bu sırada, Aytaç B'nin silahla ateş etmesi sonucu Emre Taşkın ile Yusuf İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emre Taşkın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf İ'nin tedavisi sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece, Halkalı, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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