İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

23.07.2022 21:28
İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 1462. Sokak'ta silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan R.O. ve N.O. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.E. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Dünür olan taraflar arasında husumet bulunduğu ve dün de tartıştıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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