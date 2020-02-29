İstanbul'daki sinagoglarda İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
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İstanbul'daki sinagoglarda İdlib şehitleri için dua edildi

6 saat önce

Türk Yahudi Toplumu, şabat tefilasında tüm sinagoglarda şehit askerler ve yaralılar ile memleketin huzuru, bekası ve esenliği için dua etti.

İstanbul'daki sinagoglarda İdlib şehitleri için dua edildi, System.String[]

Türk Yahudi Toplumu, şabat tefilasında tüm sinagoglarda şehit askerler ve yaralılar ile memleketin huzuru, bekası ve esenliği için dua etti.

Türkiye Hahambaşlığının kararı doğrultusunda tüm sinagoglara, İdlib şehitleri ve yaralıları için dua okunması metni gönderildi.

Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen ayine, Türk Yahudi Toplumu Başkanvekili Moris Levi de katıldı.

Ayinden sonra hazan Natan Siliki tarafından okunan dua şöyle:

"Yaşayan her nefsi ellerinde bulunduran rahmeti ve merhameti bol yüce Tanrı, ulusumuz ve ülkemiz uğruna İdlib'de şehit düşen askerlerimize kutsiyetinin kanatları altında ebediyen istirahat ettirsin. Yaralı askerlerimize acil şifalar bahşetsin. Ülkemiz Türkiye'de ve tüm dünyada acilen ve kısa zamanda barış ve esenlik hüküm sürsün. Tanrısal irade bu yönde olsun, amin diyelim."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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