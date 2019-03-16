Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Sinagoglarda Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybedenler İçin Dua

İstanbul'daki Sinagoglarda Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybedenler İçin Dua

46 dakika önce

İstanbul'daki tüm sinagoglarda, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

İstanbul'daki Sinagoglarda Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybedenler İçin Dua, System.String[]
İstanbul'daki tüm sinagoglarda, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Şişli'deki Beth İsrail Sinagogu'nda düzenlenen ayine Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva da katıldı.

Ayinin ardından Yeni Zelanda'daki terör saldırısında mağdur olanlar için sinagog cemaatinden yardım toplandı. Yardımın kısa sürede Yeni Zelanda'ya ulaştırılacağı belirtildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Müslümanlar için dua etmeden önce kısa bir konuşma yapan Haleva, çok üzgün olduklarını ifade ederek, terörün dini olmadığını vurguladı.

Haleva, Müslümanlara yapılan bu saldırının daha önce Yahudilere yapılan saldırıları hatırlattığını anlatarak, şunları söyledi:

"Dinlerin birliği ve sevgiyi yayma, görevimizdir. Geçen gün Müftü hazretleriyle görüşürken 'Biz bombayız' dedim. 'Ne bombası?' dedi. 'Bütün dünyaya sevgiyi, barışı yayan bomba.' diye cevap verdim. Umarım bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Çünkü biz aynıyız. Dua eden, Tanrısıyla bütünleşen insanları öldürmek feci bir şey. Duam, böyle acı bir tabloyla bir daha karşılaşmamak.Tanrı saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarına sabır versin. Yararlılara şifa diliyorum."

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında, 49 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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