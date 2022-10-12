İstanbul'daki suç örgütü davasında 11 sanık hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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İstanbul'daki suç örgütü davasında 11 sanık hakkında tahliye kararı

12.10.2022 11:50
İstanbul'daki suç örgütü davasında 11 sanık hakkında tahliye kararı

Elebaşılığını Nuri Ergin'in yaptığı ve "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Elebaşılığını Nuri Ergin'in yaptığı ve "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Ergin ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan müşteki sanık Nejat Ergin, suç örgütü kurduğu suçlamalarını asla kabul etmediğini, müşteki Yaşar Ecim'in akrabası olduğunu söyledi.

Çeteyle ilgisi olmadığını savunan Ergin, "Kardeşlerimin yaptıkları suçlar kendilerini bağlar. Benim başka bir yaşantım var. Soyadımdan dolayı sıkıntılar çektim, çekiyorum. Burada bir mağduriyetim var. Neden bu dosyada olduğumu dahi bilmiyorum, çaresizim. Yalnızca Nuri Ergin'in ağabeyiyim. Buradaki birçok kişiyi de tanımıyorum. Soyadımı taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. 4,5 yıldır Nuri Ergin'i ziyaret dahi etmedim. Kardeşim Nuri Ergin'in dükkanımı kurşunladığı olayla ilgili şikayetçi de değilim. Nuri bizim gururumuz." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Anıl Ergin, bu olaylarla bağlantısının bulunmadığını, 17 aydır suçsuz şekilde tutuklu olduğunu belirterek, "Eşimle iki kez boşanma aşamasına geldik. 2 çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde." diye konuştu.

Tutuklu sanık Nuri Ergin'in de "Anıl benim bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur. Oğlumun suçu yoktur. Oğlum yıllarca beni ziyarete gelmedi. Sadece askere giderken ziyaret etti. Torunlarım 'Dede babam ne zaman gelecek.' diye soruyorlar. Anıl'ın suçu yok." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da olayla bağlantılarının olmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme, Abdülaziz Elamış, Ahmet Can Yalgın, Anıl Ergin, Enes Yaramış, Eyüp Gülertaş, Kaan Kalkan, Kurban Cinkılıç, Mehmet Kutay, Mertcan Atay, Olcay Coşkun ve Yasin Çetinkaya'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak, tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Nuri Ergin, Altan Karaalioğlu, Deniz Atakan, Ercan Gündüz, Metehan Türbedar ve Necmettin Akpınar'ın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Nurişler", "Nuris¸ Kardes¸ler" ve "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen ve elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan sanık Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütünün 1990'lı yılların başında eylemlerine başladığı anlatılıyor.

Suç örgütünün bu yıllarda semt, hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen is¸ adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları belirtilen iddianamede, üyelerin yaşadıkları Karagümrük Mahallesi'nde bir araya gelip örgütlendikleri ifade ediliyor.

Sanık Nuri Ergin'in örgütü halen cezaevinden yönettiğine yer verilen iddianamede, Ergin'in kendisine bağlı suç örgütü üyelerini kullanarak haksız menfaat temin etmeye çalıştığı, cebir ve şiddet kullanarak halkı ve kendilerine karşı tehdit oluşturabilecek kişileri sindirmeyi, hakimiyet sürdürdükleri bölgede tek söz sahibi olmayı, korkulan güç haline gelmeyi, bu gücünü kullanarak örgüt üyelerini veya örgüte yardım edenleri Karagümrük bölgesinde koruyup kollamaya çalıştığı aktarılıyor.

Örgüt lideri Ergin ve 35 sanık ile 5 mağdur ve 9 müştekinin yer aldığı iddianamede, eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması ve 17 ayrı eyleme yer veriliyor.

İddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", 2 kez "olası kastla yaralama", 3 kez "nitelikli yağmaya teşebbüs", 6 kez "ruhsatsız silah bulundurma", "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal", 3 kez "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", 2 kez "nitelikli kasten yaralama", 2 kez "mala zarar verme", 2 kez "nitelikli yağma", "tehdit", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçlarından toplam 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

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İSTANBUL-SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ NURİ ERGİN'İN OĞLUNUN DA ARALARINDA OLDUĞU 11 SANIK TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL-SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ NURİ ERGİN'İN OĞLUNUN DA ARALARINDA OLDUĞU 11 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Kaynak: AA

Anıl Ergin, Nuri Ergin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki suç örgütü davasında 11 sanık hakkında tahliye kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki suç örgütü davasında 11 sanık hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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