İstanbul'daki Suriyeli Gazetecilerin Yüzde 40'ı Şehir ya da Sınır Dışı Edilebilir
50 dakika önce
Kayıtlı 547 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul, aynı zamanda Suriye dışında en fazla Suriyeli gazetecinin yaşadığı kent konumunda.
Kayıtlı 547 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul, aynı zamanda Suriye dışında en fazla Suriyeli gazetecinin yaşadığı kent konumunda. Ancak Suriyeli gazetecilerin yüzde 40'ından fazlası İstanbul'dan çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01
Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı İnşaat mühendisi gencin, ailesini katlettikten sonra balkondan atlayıp intihar etmesi kamerada