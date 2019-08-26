İstanbul'daki Suriyeli Gazetecilerin Yüzde 40'ı Şehir ya da Sınır Dışı Edilebilir

Kayıtlı 547 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul, aynı zamanda Suriye dışında en fazla Suriyeli gazetecinin yaşadığı kent konumunda. Ancak Suriyeli gazetecilerin yüzde 40'ından fazlası İstanbul'dan çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya