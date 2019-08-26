Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Suriyeli Gazetecilerin Yüzde 40'ı Şehir ya da Sınır Dışı Edilebilir
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İstanbul'daki Suriyeli Gazetecilerin Yüzde 40'ı Şehir ya da Sınır Dışı Edilebilir

50 dakika önce

Kayıtlı 547 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul, aynı zamanda Suriye dışında en fazla Suriyeli gazetecinin yaşadığı kent konumunda.

Kayıtlı 547 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul, aynı zamanda Suriye dışında en fazla Suriyeli gazetecinin yaşadığı kent konumunda. Ancak Suriyeli gazetecilerin yüzde 40'ından fazlası İstanbul'dan çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01 
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