İstanbul'daki suriyeliler biz de aynısını yapardık - Son Dakika
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İstanbul'daki suriyeliler biz de aynısını yapardık

7 saat önce

Elazığ depremin sembol isimlerden biri de Dürdane Aydın ve ailesini enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud El Osman oldu.

Elazığ depremin sembol isimlerden biri de Dürdane Aydın ve ailesini enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud El Osman oldu. Suriyeli Mahmut'un hikayesini öğrenen İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Mahmud El Osman'ın yerinde olsalardı aynısını yapacaklarını ve insanlara yardım edeceklerini söylediler.

'YARDIM BEKLEMEDEN YARDIM EDERİZ

Elazığ meydana gelen depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Dürdana ve Zülküf Aydın çiftini, enkazı elleriyle kazarak Fırat Üniversitesi öğrencisi Suriyeli Mahmud El Osman çıkarmıştı. Dürdane Aydın'ın depremin ilk günü enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin 'Mahmud' olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verileceğini açıklamıştı. İstanbul Aksaray'da yaşayan Suriyeli Manhal Abdullahid, 'İnsanlıklı, vicdanlı bir şey. Biz de yaparız. Zaten İstanbul'da eskiden bir deprem oldu, birbirimize yardım ettik. Türkler bize yardım ettiler, biz de Türklere yardım ederiz. Yardım beklemeden yardım ederiz dedi.

'YERİNDE OLSAYDIM BEN DE YAPARDIM

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'de yaşayan Kamer Hanbali ise, 'Mahmud çok iyi bir çocuk ve iki kişiyi kurtardığı için onunla gurur duyuyoruz. Ona selam gönderiyoruz. Yerinde olsaydım ben de yapardım, çünkü ben ihtiyacı olan birisini bırakmam. Türkiye ona çok güzel bir ödül vermiş diye konuştu.Suriye uyruklu Muhammed Halil, 'Ben de Mahmud kardeşim gibi yapardım. Aynı ülkede yaşıyoruz. Ben de öyle yapardım. Burası bizim ülkemiz gibi. Altında kim olursa olsun yaparım dedi.

'TIRNAKLARIMLA TOPRAKTAN ÇIKARIR ALIRIM

İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu Musa Bakkur da, 'Aynı yaptıklarını yaparım, kurtarırım kadını toprak altında bırakmam. Tırnaklarımla topraktan çıkarır alırım diye konuştu. Suriyeli Abdullah Tiflahmed ise,?Kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Türkiye, Suriye hepsi aynı. Adamın yaptığı çok güzel bence. Ben de kurtarırdım dedi. Hatim Nasrı ise, 'Mahmud iyi bir şey yaptı. Normal bir şey, böyle yapmak lazım. Yardım ederiz tabii şeklinde konuştu.

ELLERİYLE KAZIMIŞTI

Suriyeli Mahmud El Osman ise deprem günü yaşananları, Depremin olduğu dakikalarda sokağa çıktım, kalabalığı gördüm. Binanın yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine mutfağın penceresinden apartmana girdim. Hiçbir ses duymadım, ışık görmedim. Daha sonra apartmanın durumundan dolayı geri çıktım. Ancak çıkarken bir ses duydum, orada bir insanın var olduğundan emin oldum. Arkadaşlardan yardım istedim. O insanları enkaz altından çıkarmak ve kurtarmak için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Kurtarma ekipleri daha gelmemişti, başka bir çarem yoktu ellerimle kazdım diye anlatmıştı.

İstanbul'daki suriyeliler biz de aynısını yapardık

İstanbul, Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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