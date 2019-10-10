Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?
Son Dakika Güncel İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?

İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?

1 saat önce

VOA Türkçe'nin mikrofon uzattığı Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin operasyonu sonrası ülkelerine güvenle dönmenin hayalini kuruyor.

VOA Türkçe'nin mikrofon uzattığı Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin operasyonu sonrası ülkelerine güvenle dönmenin hayalini kuruyor

İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?

Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 
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