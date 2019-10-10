İstanbul'daki Suriyeliler Türkiye'nin Operasyonuna Ne Diyor?
1 saat önce
VOA Türkçe'nin mikrofon uzattığı Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin operasyonu sonrası ülkelerine güvenle dönmenin hayalini kuruyor.
VOA Türkçe'nin mikrofon uzattığı Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin operasyonu sonrası ülkelerine güvenle dönmenin hayalini kuruyor
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06
AB'nin, Türkiye'yi Barış Pınarı konusunda uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor