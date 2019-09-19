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İstanbul'daki Sütçülerlilerden merhum belediye başkanları adına futbol turnuvası

51 dakika önce

İstanbul'da yaşayan Sütçülerliler, amansız hastalığa yakalanarak kısa süre önce vefat eden merhum Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün anısına Halı Saha Futbol Turnuvası düzenledi.

İstanbul'daki Sütçülerlilerden merhum belediye başkanları adına futbol turnuvası, System.String[]

İstanbul'da yaşayan Sütçülerliler, amansız hastalığa yakalanarak kısa süre önce vefat eden merhum Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün anısına Halı Saha Futbol Turnuvası düzenledi.


İstanbul'daki turnuvaya Sarımehmetler, Cebel, Gümü, Badap, Hacıahmetler, Birlikspor ekipleri katılıyor.


Merhum Belediye Başkanı Mustafa Üstün adına düzenlen İSTSÜT dostluk futbol turnuvası, Mega Center Halı Sahası'nda başladı.


Altı takımın katıldığı turnuva 6 hafta sürecek.


Turnuvanın Tertip Komitesi Başkanı Hüseyin Güney, "Sütçüler'imize büyük emekleri olan merhum Belediye Başkanımız Mustafa Üstün anısına bir turnuva düzenlemek istedik. Allah rahmet eylesin, onu unutmayacağız. Hep beraber Sütçüleri ve Sütçüler ilçemizin sesini dünyaya duyuralım. Pazar günü tüm hemşehrilerimi dostluk ve beraberlik için turnuvamıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Mustafa Üstün, Sütçüler, İstanbul, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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