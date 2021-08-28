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İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama

28.08.2021 09:36
İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama, System.String[]

UKOME toplantılarında gündeme gelen İstanbul'daki taksi sayılarının arttırma taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'da taksi sayılarını artırmak çözüm olmayacaktır, taksi sayıları yeterli düzeyde.

UKOME toplantılarında gündeme gelen İstanbul'daki taksi sayılarının arttırma taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'da taksi sayılarını artırmak çözüm olmayacaktır, taksi sayıları yeterli düzeyde. Öncelikle trafik sorununu çözmeye yönelik çözümler üretilmeli, mevcut taksilerin yolcular ile buluşmasını kolaylaştırılacak uygulamalar geliştirmeli" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'taksi taşımacılığı düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi' teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alındı. Toplantı da İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif 16'ya 11 oyla 8'inci kez reddedildi.

Son dönemde İstanbul'daki taksi sayılarının artırımına ilişkin tartışmalar UKOME toplantıları yaklaştığında gündeme geliyor. İBB taksi sayılarının artırılmasının gerektiğini savunurken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ise taksi sayılarının artırılmasının İstanbullulara bir fayda sağlamayacağını, öncelikle trafik sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eyüp Aksu, İBB'nin problem çözme derdinde olmadığını söyleyerek, "İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksi var, bu taksilere hep birlikte nitelik kazandırırsak taksi sayısının artırılmasına gerek kalmayacaktır. İBB yerel seçimler öncesi bazı kesimlere verdiği sözler nedeniyle ısrarla bu konuyu gündeme getiriyor" diye konuştu.

İstanbul'da öncelikle trafik sorununu çözmek için çalışılması gerektiğini aktaran Aksu, "İBB her ay İstanbul'daki taksi sayısıyla ilgili gündem oluşturuluyor. UKOME'da müzakere edildi ve oy çokluğuyla taksi sayısının artırma teklifi reddedildi. İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var. İBB problem çözme derdinde değil. Yerel seçimler öncesi taksi sayısının artırılması konusunda belli bir kesime söz verildiğini bu sebeple İBB'nin ısrarcı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksi var. Taksi sayısı İstanbul'da yeterli. İstanbul'da trafik sorunu var. Teknolojiye geçmemiz lazım, gerekli uygulamalar geliştirilirse yolcuyla taksi daha kolay buluşur. Sayı açısından bir problemimiz yok, taksilere nitelik kazandırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz"

Taksicilere gelen şikayetler ile ilgili de konuşan Aksu, "İstanbul'da 52 bin kişi taksicilik yapıyor. Şikayetlerin olmamasını arzu ediyoruz ama sektöre zarar veren kişiler çıkabiliyor. İBB, emniyet ve zabıtalar ile görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz. Her meslekte görevini kötü kullananlar çıkıyor. Biz de denetimlerin sıklaşmasıyla çürük elmaların temizlenmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Diğer toplu taşımalara gelen şikayetler taksilerden daha fazla"

Taksilere gelen şikayetlerin diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden az olduğuna da dikkat çeken Aksu, "Taksilere gelen şikayetler diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden daha fazla gündem oluyor. Taksiler yılda 512 milyon yolcu taşıyor. Taksilerin şikayet sayısı 103 bin. Yolculuk sayısına göre şikayet sayısı yüzde 1 bile değil. Diğer toplu taşımalarda taşınan yolcuların şikayetleri taşınan yolcu sayısını oranlarsak daha fazla. İBB, UKOME toplantıları yaklaştıkça taksileri ön plana atarak algı oluşturuyor. Buna rağmen İBB ile birlikte çözümler geliştirmek istiyoruz. İstişarelerde bulunmak istiyoruz" dedi.

"Karalama haberlerine karşı hukuk önünde hakkımızı arayacağız"

Kendi taksisindeki taksimetrenin normalinden farklı ve usulsüz olduğu iddialarına da cevap veren Aksu, "Taksimetrelerde farklılıklar olduğu iddia edildi. Benim sahibi olduğum takside de böyle bir iddiada bulunuldu. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Havalimanı da dahil tüm taksilerin taksimetrelerinde denetimler yapılıyor. Benim sahibi olduğum takside de denetim yapıldı ve usulsüz bir durum olmadığı ortaya çıktı. Bu yalan haberler İBB'nin taksi artırma isteği gerçekleşmediğinde ortaya çıkıyor. UKOME kararları olduğu zaman ortaya çıkıyor. Böyle bir karalama haberini kabul etmiyoruz. Hukuki olarak da tüm haklarımızı kullanmak adına hareket ettik" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama
İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama
İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Taksi, Eyüp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki taksi sayısının artırılma talebine ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi


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