İstanbul'daki taksilerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

İstanbul'da ticari taksiler, korona virüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

İstanbul'daki taksiciler, korona virüse karşı önlem almak için taksileri dezenfekte ettirdi. Taksi duraklarındaki taksilerde dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Özel kıyafetli ekipler, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla dezenfekte etti.

Taksiciler, müşterilerinin sağlığı için taksilerde hijyenin ve temizliğin büyük önem arz ettiğini söyledi. Virüse karşı tedbir almak alan taksiciler, dezenfeksiyon sayesinde vatandaşların ticari taksileri gönül rahatlığı ile kullanabileceklerini ifade etti.

(İHA)