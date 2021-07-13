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İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ' - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'

13.07.2021 13:43

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,"Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul'da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü""2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği'ne rastladık.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,

"Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul'da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü"

"2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği'ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi"

"Halkımızda kendisini korumak için tenlerine organik doğal yağlar sürmesi lazım. Bu yağlarsa limon ağacı yağı, lavanta yağı olabilir"

Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da vücutta yaraya neden olan sivrisinek türüyle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul'da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü. Aslında bu sivrisinek en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı. Asya Kaplan Sivrisineği, Batı Nil ateşi virüsünden başka virüsleri de taşıyabiliyor ve insanlara bulaştırabiliyor" dedi.

Güneydoğu Asya kökenli olan ve Avrupa kıtası ülkelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği son yıllarda İstanbul'da da sıklıkla görülmeye başlandı. Asya Kaplan Sivrisineği'nin Batı Nil ateşi virüsünü taşıdığını hatta başka virüsleri de bünyesinde barındırdığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği'nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil" dedi.

"BÜTÜN SİVRİSİNEKLER POTANSİYEL OLARAK VİRÜS TAŞIYABİLİR"

Sivrisinekler ile 50'ye yakın virüs türünün insanlara bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul'da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü. Aslında bu sivrisinek en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı. Asya Kaplan Sivrisineği, Batı Nil ateşi virüsünden başka virüsleri de taşıyabiliyor ve insanlara bulaştırabiliyor. Bu virüsler ise Usutu virüsü, Chikungunya virüsü, Rift Vadisi humması, Zika virüsü, Dengue humması gibi yaklaşık 50 virüsü bulaştırabiliyor. Aynı zamanda bütün sivrisinekler potansiyel olarak virüs taşıyabilir ve insanlara kan emerek bulaştırabilir. Bu virüsler insanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

"ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'NDE BATI NİL ATEŞİ VİRÜSÜNE RASTLADIK"

Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği Asya'da oluşan bir sinek türü. Ancak şu an hem ülkemizde hem de balkanlara doğru bir yayılım söz konusu. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda özellikle Asya Kaplan Sivrisineği'nde Batı Nil ateşi virüsüne rastladık. Aynı zamanda Batı Nil ateşi virüsünü kuşlarda da bulmuş durumdayız. Batı Nil ateşi virüsü göçmen kuşlarla yerli kuşlara geliyor. Batı Nil ateşi virüsünü bulunduran kuşları emen sivrisikler bünyelerinde bu virüsü çoğaltabiliyor" ifadesini kullandı.

"ARTAN TİCARET ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'NİN OLUŞMASINA NEDEN OLUYOR"

Asya Kaplan Sivrisineği'nin ortaya çıkış nedenine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği'ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi. Asya Kaplan Sivrisineği'nin artışına birincil etken mevsimsel değişimler. İkincil etkense artan ticaret. Örneğin, Almanya'da sivrisinek ile ilgili yaşanan bazı sıkıntıların Afrika'dan getirilen lastiklerin olduğu söyleniyor" diye konuştu. Asya Kaplan Sivrisineği'nden korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği'nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil. Asya Kaplan Sivrisineği'nden korunma için merkezi yönetimlere, yerel yönetimlere ve halkımıza büyük iş düşüyor. Merkezi yönetimler ve yerel yönetimler ortak kararlar alıp sivrisinek popülasyonunun azaltılmasına yönelik işler yapması gerekiyor. Aynı zamanda halkımızda kendisini korumak için tenlerine organik doğal yağlar sürmesi lazım. Bu yağlarsa limon ağacı yağı, lavanta yağı olabilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz röportajı

-Genel ve detay görüntüler

İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ' - Son Dakika


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