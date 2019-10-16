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İstanbul'daki terör operasyonları

1 saat önce

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2'si yaşı küçük 10 şüpheli, Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 4 şüpheli, PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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