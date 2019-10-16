İstanbul'daki terör operasyonları

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan Barış Pınarı Harekatı 'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2'si yaşı küçük 10 şüpheli, Küçükçekmece 'deki ağaçlık alan ve Ümraniye 'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 4 şüpheli, PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul 'da, terör örgütü PKK 'ya yönelik 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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