İstanbul'daki terör operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta yaptığı 3 farklı operasyon kapsamında 2'si yaşı küçük toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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