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Son Dakika Güncel İstanbul'daki terör operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

İstanbul'daki terör operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

54 dakika önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul'da geçen hafta düzenlenen 3 terör operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen 3 terör operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta yaptığı 3 farklı operasyon kapsamında 2'si yaşı küçük toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TEM ekipleri Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına aldığı 4 kişi, terör örgütü PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 3 kişi ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin korsan gösteri, yürüyüş, eylem gerçekleştirebilecekleri ve eylemlerin planlayıcısı olabileceklerini belirlediği terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)?dan kaydı bulunan 2'si 18 yaşından küçük toplam 10 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler 14 Ekim'de adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul'daki terör operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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