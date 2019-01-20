İstanbul'daki Terör Operasyonu
47 dakika önce
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İstanbul
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç yakma eylemlerine katılan, haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 15 Ocak'ta Beyoğlu
, Esenyurt
ve Şişli
'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:05 Kaynak: AA
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