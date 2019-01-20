Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Operasyonu

İstanbul'daki Terör Operasyonu

47 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul'daki Terör Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç yakma eylemlerine katılan, haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 15 Ocak'ta Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:05 Kaynak: AA

PKK, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi 10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sınav Yasaklarının Esnetileceğini Duyurdu İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Sokak Ortasında Yapılan Fuhuş Pazarlığı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:52:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]