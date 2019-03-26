Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Operasyonu

İstanbul'daki Terör Operasyonu

35 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 22 Mart'ta kentte örgüt bünyesinde faaliyet göstererek molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı eylemlere katıldıkları iddiasıyla Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Maltepe'de 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Maltepe, PKK, İstanbul, Güncel
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