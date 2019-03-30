İstanbul'daki Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 90 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 90 kişi yakalandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması adına faaliyette bulunan 127 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 37 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



Bu arada zanlılardan bazılarının örgütün üst yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda, çeşitli eylem hazırlığında oldukları ifade edildi.

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