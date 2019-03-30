Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Operasyonu

İstanbul'daki Terör Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 90 kişi yakalandı.

İstanbul'daki Terör Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 90 kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması adına faaliyette bulunan 127 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 37 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Bu arada zanlılardan bazılarının örgütün üst yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda, çeşitli eylem hazırlığında oldukları ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA

PKK, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]