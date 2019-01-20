İstanbul'daki Terör Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 15 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç...

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 15 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç yakma eylemlerine katılan, haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 15 Ocak'ta Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. - İstanbul

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