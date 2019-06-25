İstanbul'daki terör operasyonunda 6 kişile tutuklama
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İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:10 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü Kağıthane'de düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride 300 bin TL ödülle aranan DHKP-C'li Kamile Kayır'ın bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden Kamile Kayır'ın de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bir kişi ise 'adli kontrol' uygulanarak serbest bırakıldı.
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