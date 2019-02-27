Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Örgütü Dhkp/c Operasyonu

İstanbul'daki Terör Örgütü Dhkp/c Operasyonu

13 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Ümit İlter'in, Dursun Karataş'ın 2008'de ölümü sonrasında örgüt elebaşılığına getirildiği, örgüt davasında aldığı hapis cezasının infazını tamamlayarak 2015'te cezaevinden çıktığı belirtildi.

İstanbul'daki Terör Örgütü Dhkp/c Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Ümit İlter'in, Dursun Karataş'ın 2008'de ölümü sonrasında örgüt elebaşılığına getirildiği, örgüt davasında aldığı hapis cezasının infazını tamamlayarak 2015'te cezaevinden çıktığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, dün Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda, binanın üst katındaki gizli bölmelerde yakalanan İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ile "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek", "yönetmek", "bunların hareketlerine katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan Betül Varan ve Sultan Gökçek'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden Ümit İlter'in, 29 Ocak 1991'de İzmir'deki ABD konsolosluğu ve Çay Mahallesi Polis Karakolu'na düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu 8'inin de yaralandığı bombalı saldırıların faili olduğu ve 29 Nisan 1991'de düzenlenen DEV-SOL operasyonunda yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

İstanbul adliyesinde, 1989-1992 yılları arasında gerçekleştirilen 26'sı cinayet 169 terör eylemine ilişkin açılan 16 sanıklı davada idamla yargılanan İlter'in, aldığı 24 yıl ağır hapis cezasının infazını 2015 yılında tamamlayarak cezaevinden çıktığı kaydedildi.

Ümit İlter'in terör örgütü DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünün ardından cezaevindeyken örgüt elebaşılığına getirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:34 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı Jess Molho, Katıldığı Canlı Yayında Defne Joy Foster'ın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:47:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Terör Örgütü Dhkp/c Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]