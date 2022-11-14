İstanbul'daki terör saldırısında bebek arabası parçalanan 3 yaşındaki Almeda da yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'daki terör saldırısında bebek arabası parçalanan 3 yaşındaki Almeda da yaralandı

14.11.2022 17:35

İstanbul'daki terör saldırısının simgesi haline gelen parçalanan bebek arabasının, hastanede tedavi gören 3 yaşındaki Almeda Sinan'a ait olduğu anlaşıldı.

İstanbul'daki terör saldırısının simgesi haline gelen parçalanan bebek arabasının, hastanede tedavi gören 3 yaşındaki Almeda Sinan'a ait olduğu anlaşıldı.

Baba Tamer Sinan, eşi Bilge Sinan ve 3 yaşındaki kızlarıyla dün akşam Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gezerken bombalı saldırıyı yaşadı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Tamer Sinan kızını kucağına alarak eşiyle olay yerinden uzaklaştı.

Patlamada, Sinan ailesi hafif yaralanırken Almeda'nın parçalanan bebek arabası ise hain terör saldırısının simgesi haline geldi.

Babasının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdığı Almeda'nın tedavisi ise devam ederken, Tamer Sinan da olay anında yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.

Sinan, 10 yıldır gelmedikleri İstiklal Caddesi'ne eşi ve çocuğuyla alışveriş amacıyla gittiklerini belirterek, "Müthiş bir gürültü, bir basınç oldu, hatırlamıyorum. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi bayağı bir ileriye fırlattı. Sonra çocuk elimde hastaneye koştum. Rüya gibi geçti." dedi.

Sinan, 3 yaşındaki kızı Almeda'nın yaralandığını dile getirerek, "Şanslı sayılırız, en azından hayati tehlikeyi atlattık ama zor." ifadelerini kullandı.

"Almeda iyi, resim çiziyor"

Almeda Sinan'ın akrabası Nuri Koşal da terör saldırısına ilişkin fotoğraflarda yer alan bebek arabasının Almeda'ya ait olduğunu söyledi.

Olayı duyunca hastaneye gelmek istediklerini ancak yollar kapatıldığı için ziyarette bulunamadıklarını anlatan Koşal, "Şükür gördük, iyiler. Almeda iyi, resim çiziyor. Olaydan dolayı sarsıldı tabi, çocuk neticede." diye konuştu.

Patlamada yaralanan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Saadettin Çevik de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Çevik, ayaklarından yaralandığını ve kulağında işitme kaybı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'daki terör saldırısında bebek arabası parçalanan 3 yaşındaki Almeda da yaralandı - Son Dakika

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