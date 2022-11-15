İstanbul Valisi Yerlikaya, İstiklal'deki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet, caddeye bombayı bırakan Suriye uyruklu kadın teröristi Küçükçekmece'de saklandığı evde yakaladı.

GÖZALTI SAYISI 50'YE ÇIKTI

Operasyonun devamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gözaltı sayısının 50'ye çıktığını belirterek, ""Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırıda başarılı olamayacak" dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN YARALILARA ZİYARET

Saldırıyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturması devam ederken, olayda yaralanan vatandaşların hastanelerdeki tedavileri de sürüyor. Hastanede yaralıları ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, doktorlardan son durumları hakkında bilgi aldı.

6 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 61'inin taburcu olduğunu söyledi. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."