Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor - Son Dakika
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Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor

11.11.2022 18:53

Yapılan hesaplamaya göre Togg marka C-SUV, motorlu araçların 3'te 1'i fiyatına yakıt maliyeti ortaya çıkarıyor. Togg ile 306 lira 82 kuruş maliyet ile İzmir'e gidilirken aynı segmentteki motorlu bir araçla ise 1020 lira 74 kuruşa İzmir'e seyahat edilebiliyor.

Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de, geçtiğimiz çarşamba günü Togg Deneyim Merkezi açıldı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören deneyim merkezinde Togg C-SUV'un Gemlik Mavisi rengi sergileniyor. Gelenler Togg marka aracı dışarıdan inceleyip, deneyim merkezinde bulunan ön panel deneyim stantlarında aracın içindeki panellerle ilgili bilgi alıyor.

Togg ile İstanbul- İzmir arasındaki ulaşım maliyeti açıklandı! Motorlu araçtan üçte bir oranında daha az maliyetli

TOGG İLE İSTANBUL-İZMİR ARASI 306 LİRA

Kurulan deneyim merkezinde TOGG'un menzili ile bilgilendirme de yapılıyor. Hesaplamaya göre; Togg marka C-SUV ile 306 lira 82 kuruş maliyet ile İzmir'e gidiliyor. Aynı segmentteki motorlu bir araçla ise 1020 lira 74 kuruşa İzmir'e seyahat edilebiliyor.

Togg ile İstanbul- İzmir arasındaki ulaşım maliyeti açıklandı! Motorlu araçtan üçte bir oranında daha az maliyetli

"BUNU GÖRMEK BİLE GURUR VERİCİ"

İlk şubesi İstanbul'da açılan TOGG Deneyim Merkezi'nin Türkiye genelinde 20'ye çıkarılması bekleniyor. Merkezi ziyaret eden Burak Çetinkaya, "Çok gururluyuz. Bu Türkiye'nin 60-70 yıllık hayaliydi. Bunu görmek bile gurur verici. Görüntü olarak ülkemize yakışacak bir araç. Umarım Avrupa piyasasında da hak ettiği yeri bulur. Arabada hoşuma giden kısım, tasarımı. Tasarımı çok güçlü duruyor. Akıllı araç olarak geçiyor bu muhtemelen beğeneceği çok özellik olacaktır. Elektrikli olması da en büyük avantajı" dedi.

Togg ile İstanbul- İzmir arasındaki ulaşım maliyeti açıklandı! Motorlu araçtan üçte bir oranında daha az maliyetli

"ARACIN DİZAYNI BENİ ETKİLEDİ"

Bir başka ziyaretçiyse, "Yabancı ülkelerin otomobillerini de takip ederim. Dizaynı bir harika eminim küresel bazda da rekabetçi olacaktır. Çok mutluyuz Türk olarak. Aracın dizaynı beni etkiledi, eminim içi de çok rahat ve başarılı olacaktır. Hedefimiz uluslararası piyasada rekabet etmesi bunu da sağlayacaktır. Çıktığında almayı deneyeceğim, Türkiye fiyatlarıyla 800-900 bin lira civarında olacaktır, bence gayet makul bir fiyat" ifadelerini kullandı.

Togg ile İstanbul- İzmir arasındaki ulaşım maliyeti açıklandı! Motorinli araçtan üçte bir oranında daha az maliyetli
Kaynak: DHA
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İstanbul, Beşiktaş, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor - Son Dakika

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