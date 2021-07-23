İstanbul'daki trafik denetimlerinde 40 bin 381 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

İstanbul'da, 12-18 Temmuz'da yapılan trafik denetimlerinde 40 bin 381 sürücüye idari para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Temmuz'da, kent genelinde denetimler yaptı.

Denetimlerde emniyet şeridi ile hız ihlalinden, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri kullanmamaktan, park ihlalinden, fazla yolcu taşımaktan ve tonaj sınırının aşılmasından dolayı sürücülere ceza kesildi.

Bunun yanı sıra kırmızı ışık ihlalinden, korsan taşımacılık yapmaktan, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, makas atmaktan, motosiklet sürücülerine koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, drift yapmaktan, abartı egzozdan, yayaların geçişine öncelik vermemekten ve Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden dolayı da sürücülere ceza verildi.

Denetimlerde, toplam 40 bin 381 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde 465'i yaralanmalı, 513'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 978 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda, 584 kişi yaralandı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlerde ise 2 sürücünün testi pozitif çıktı.