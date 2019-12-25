İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden Celal D'nin kullandığı 34 PT 2814 plakalı otomobil, Emre Can G. yönetimindeki 22 AY 086 kamyonla çarpıştı.

Daha sonra bariyerlere çarparak savrulan otomobilin sürücüsü ile bir yolcu, araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan Celal D. ile yanındaki uzman çavuş olduğu öğrenilen Murat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal D'nin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.