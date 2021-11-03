İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da O-3 kara yolu Bayrampaşa mevkisindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
O-3 kara yolunun Edirne istikametinde 2 kamyonet ve bir motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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