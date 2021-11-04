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İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA 9 YOLCULU TAKSİ AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI: 10 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA 9 YOLCULU TAKSİ AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI: 10 YARALI

04.11.2021 06:32
İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA 9 YOLCULU TAKSİ AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI: 10 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde içinde yabancı uyruklu 9 yolcunun bindiği taksinin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde içinde yabancı uyruklu 9 yolcunun bindiği taksinin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne'den aldığı 9 Afgan uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plakalı taksi, Bayındır mevkii İstanbul istikametinde önünde seyreden Gürkan Kuran'ın yönetimindeki akaryakıt dolu tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Adnan Yılmaz ile 9 Afganistan uyruklu yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için yolda önlem alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Bir itfaiye erinin montunu çıkararak yerde yatan yaralının üstünü örtmesi de kameraya yansıdı. Kazaya karışan taksi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken tanker ise otoparka çekildi. Araçların kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA 9 YOLCULU TAKSİ AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI: 10 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA 9 YOLCULU TAKSİ AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI: 10 YARALI - Son Dakika
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