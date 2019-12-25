İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 2814 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.