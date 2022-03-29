İstanbul'daki trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'daki trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

29.03.2022 23:01
İstanbul'daki trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan D. idaresindeki 34 FH 5381 plakalı otomobil ile Muhammed A. yönetimindeki 34 AAS 933 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Maltepe ayrımında çarpıştı.

Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. İtfaiye görevlilerince araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik akışı, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.

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İstanbul, Otomobil, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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