İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi - Son Dakika

İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi

6 saat önce

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun naaşı memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi, System.String[]

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun naaşı memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Görev yaptığı Hakkari'den 5 günlük izin için İstanbul'daki ailesinin yanına giderken 25 Aralık'ta geçirdiği kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Kurt'un cenazesi ilçeye getirildi.

Kurt'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törerine Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden Celal D'nin kullandığı 34 PT 2814 plakalı otomobil, Emre Can G. yönetimindeki 22 AY 086 plakalı kamyonla çarpışmış, bariyerlere vurarak savrulan otomobildeki sürücü ile Murat Kurt yaralanmıştı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
23:26 CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri" - Son Dakika
23:26 Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti - Son Dakika
23:25 Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
23:23 Kemer'de otomobilin çarptığı at öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-3 - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]